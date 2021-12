Cina: raggiunti livelli record Ipo di A-share

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 DIC - Quest'anno sia il numero delle imprese quotate sul mercato cinese delle A-share attraverso offerte pubbliche iniziali (Ipo), sia i fondi raccolti, hanno raggiunto livelli da record, poiché il sistema basato sulla registrazione ha stimolato la vitalità del mercato; lo scrive oggi il China Securities Journal. Le A-share sono azioni di società con sede nella Cina continentale, e come tale quotate in renminbi e scambiate sulle Borse di Shanghai e di Shenzhen.

Secondo il giornale, che cita dati del fornitore di informazioni finanziarie Wind, dall'inizio di quest'anno alla data di ieri 508 aziende sono state quotate sul mercato cinese di A-share, con un incremento del 16% rispetto alla cifra annuale registrata nel 2020.

Il mercato A-share ha raccolto fondi per 527,3 miliardi di yuan (circa 82,77 miliardi di dollari), aumentando del 9,7% rispetto alle dimensioni totali del giro d'affari dello scorso anno. Nel giornale si legge che oltre il 70% delle Ipo sono state emesse attraverso il relativo sistema basato sulla registrazione, con 386 aziende quotate sul listino cinese in stile Nasdaq dedicato all'innovazione sci-tech, sul ChiNext, e presso la Beijing Stock Exchange (Bsa), la Borsa di Pechino.

Il Paese ha lanciato una serie di misure di riforma tra cui la revisione della legge sui titoli, l'attuazione di un sistema basato sulla registrazione e il debutto della Bse.

Questo segna l'inizio di una nuova era per il mercato dei capitali cinese, ha affermato He Zhaofeng, un managing partner di EY Greater China. (ANSA-XINHUA).