Cina: primo cavo superconduttore operativo a Shanghai

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 22 DIC - Una linea elettrica a superconduttore ad alta capacità è stata messa in funzione oggi a Shanghai, secondo quanto riferito dalla filiale locale della State Grid, la più grande società elettrica del mondo, con sede in Cina.

Installato nella zona commerciale del distretto di Xuhui, il cavo di 1,2 km collega due sottostazioni da 220 kV con una capacità di corrente prevista di 2.200 ampere.

Si tratta del primo progetto di trasmissione a superconduttore realizzato in Cina, secondo quanto sottolineato dalla State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company che lo ha installato. (ANSA-XINHUA).