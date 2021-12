Cina: partito da Wuhan il millesimo treno per l'Europa

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 22 DIC - È partito questa mattina da Wuhan, capoluogo della provincia dell'Hubei nella Cina centrale, il millesimo treno merci per l'Europa. Lo hanno reso noto le autorità locali di trasporto.

Il convoglio, che trasporta componenti elettronici, beni di necessità quotidiana e materiali per la prevenzione delle epidemie prodotti dalle imprese della provincia, è partito dalla stazione Wujiashan della città e si è diretto verso la città tedesca di Duisburg.

Da quando il 24 ottobre 2012 la città ha lanciato il primo treno merci Cina-Europa, Wuhan ha sviluppato 29 rotte transfrontaliere, coprendo più di 70 città in oltre 30 Paesi del continente eurasiatico.

Hu Yiqiang, capo della stazione Wujiashan, ha sottolineato che tutto il personale della stazione ha superato le difficoltà, in particolare quelle dovute alle pressioni in termini di tempistiche e al pesante carico di lavoro, per garantire l'operatività dei treni.

Il 9 maggio 2020 Wuhan ha lanciato il primo treno speciale per trasportare materiale per la prevenzione delle epidemie destinato a Belgrado, in Serbia. (ANSA-XINHUA).