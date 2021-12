In Cina aumenta accesso a cure per malattie rare

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 21 DIC - Xuanxuan, di due anni e mezzo, è sopravvissuto a una rarissima malattia renale all'inizio di dicembre grazie all'approvazione rapida del trapianto.

Al bambino è stata diagnosticata la sindrome di Denys-Drash, una malattia mortale con meno di 500 casi riportati in tutto il mondo. I sintomi di Xuanxuan erano peggiorati a novembre, che tuttavia al momento non era idoneo per un trapianto.

Alla fine i pediatri locali della provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina, hanno fatto domanda alla commissione etica nazionale per i trapianti e hanno ottenuto un permesso speciale per l'operazione.

Ogni anno a più di 200.000 persone in Cina vengono diagnosticate tali patologie, che spesso creano difficoltà a causa dei pochi metodi di trattamento disponibili e delle altissime spese mediche.

Per accelerare le approvazioni delle cure, la National Medical Products Administration (Nmpa) sta selezionando le medicine per le malattie rare nell'ambito di una revisione delle priorità. Secondo i dati ufficiali, sono state approvate per la commercializzazione in Cina più di 60 preparati per le patologie di questo tipo.

Tra gli 81 farmaci esteri per i trattamenti urgenti elencati dalla Nmpa, più della metà sono per malattie rare, e 26 di essi sono già stati approvati per l'uso, come ha dichiarato Chen Shifei, vice capo della Nmpa.

Recentemente, su internet è diventato virale un video che mostra una negoziatrice dell'assicurazione sanitaria nazionale il cui intervento contribuisce a ridurre il prezzo di offerta di Spinraza, un farmaco specifico per l'atrofia muscolare spinale (Spinal muscular atrophy o Sma), da oltre 53.680 yuan (8.420 dollari) per dose a 33.000 yuan e ha ricevuto grande approvazione da parte degli utenti.

Maomao, un paziente di soli 3 anni colpito da Sma che vive nella provincia cinese orientale dello Jiangxi, beneficerà di questo accordo: "Ci sono voluti solo due anni perché il farmaco fosse incluso nella lista dei rimborsi da quando è stato approvato", ha detto la madre di Maomao, aggiungendo che "è un miracolo".

In Cina un totale di 600.000 pazienti con malattie rare è stato registrato in due banche dati nazionali, fornendo ai ricercatori e ai medici dati epidemiologici urgentemente necessari. (ANSA-XINHUA).