Cina: nave da crociera di lusso per navigare Fiume Azzurro

(ANSA-XINHUA) - NANCHINO, 22 DIC - Yangtze 3, una nave da crociera di lusso per i tour sul Fiume Azzurro, (Yangtze) è stata consegnata nella provincia cinese orientale dello Jiangsu.

Lo ha reso noto China Merchants Industry Holdings Co. Ltd.

Consegnata ad Haimen nella città di Nantong, la nave misura circa 150 metri di lunghezza e 23 metri di larghezza. Il costruttore ha precisato che l'imbarcazione è in grado di raggiungere una velocità di crociera di 25 chilometri orari e di accogliere fino a 600 passeggeri.

La nave, la cui costruzione è iniziata lo scorso luglio, ha svariate aree destinate al relax e alle attività ricreative, tra cui una sala per gli scacchi e i giochi di carte, una palestra, un cinema e un bar all'aperto.

L'imbarcazione dovrebbe entrare in servizio il prossimo mese, facilitando le visite turistiche sul tratto del Fiume Yangtze, compreso tra la città cinese sud-occidentale di Chongqing e quella centrale di Wuhan (ANSA-XINHUA).