Covid: Cina, possiamo produrre 7 mld dosi vaccini l'anno

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - La capacità produttiva annuale della Cina per quanto riguarda i vaccini contro il Covid-19 ha raggiunto i 7 miliardi di dosi, come ha fatto sapere il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Industria e dell'Informatica Xiao Yaqing nel corso di una conferenza sul lavoro nazionale svoltasi oggi a Pechino.

Alla data di ieri in Cina continentale sono state somministrate oltre 2,68 miliardi di dosi di vaccino, come mostrano i dati della Commissione Sanitaria Nazionale.

(ANSA-XINHUA).