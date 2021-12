Cina: sviluppato nuovo catalizzatore conversione Co2

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Ricercatori cinesi hanno sviluppato un nuovo catalizzatore in grado di convertire l'anidride carbonica e l'acqua in acido formico puro, una materia prima nell'industria chimica organica. È quanto reso noto oggi dal Guangming Daily.

I ricercatori della University of Science and Technology of China, della University of Electronic Science and Technology of China, e del Dalian Institute of Chemical Physics affiliato alla Chinese Academy of Sciences, hanno sviluppato il nuovo modello di catalizzatore con rame monoatomico di elevata attività a basso costo con l'obiettivo di convertire esclusivamente l'anidride carbonica e l'acqua in acido formico.

Usando il nuovo strumento, i ricercatori hanno inventato un elettrolizzatore destinato alla produzione diretta e continua di soluzioni di acido formico puro senza alcun processo di separazione del prodotto, riducendo così il costo dell'elettrolisi dell'anidride carbonica in modo massiccio.

L'utilizzo di fonti di energia sostenibile per convertire Co2 in prodotti chimici dal valore elevato è una tecnologia innovativa per l'impiego di questo gas serra e per la riduzione delle emissioni di carbonio.

Il metodo attuale, tuttavia, produce acido formico con sottoprodotti quali monossido di carbonio, etilene ed etanolo, tutti nella soluzione elettrolitica ad un costo enorme per l'estrazione e la purificazione.

Il risultato della ricerca è apparso sulla rivista Nature Nanotechnology. (ANSA-XINHUA).