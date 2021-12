Cina: treni merci con l'Europa in aumento del 23%

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - Il numero dei viaggi dei treni merci Cina-Europa ha registrato un aumento costante nei primi 11 mesi dell'anno: è quanto indicano i dati della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, il principale organo di pianificazione economica del Paese. Secondo quest'ultimo, nel periodo da gennaio a novembre, il numero di viaggi in treno merci Cina-Europa ha raggiunto quota 13.817, aumentando del 23% su base annua.

Nel medesimo intervallo di tempo, i treni merci hanno gestito beni per un totale di 1,33 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu), con un incremento del 30% rispetto a un anno fa.

Nel solo mese di novembre, ha precisato la Commissione, il numero di viaggi di treni merci Cina-Europa è aumentato dell'1% su base annua, arrivando a 1.246 e superando quota 1.000 per la 19esima mensilità consecutiva.

Lo scorso mese i treni merci hanno trasportato carichi per 120.000 Teu, in salita del 4% a confronto con un anno fa.

