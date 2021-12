Cina: telefoni 5G dominano il mercato smartphone

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - I telefoni 5G hanno continuato a dominare il mercato cinese degli smartphone nel mese di novembre, con le relative spedizioni che hanno raggiunto in proporzione il massimo mensile dell'82,2% di quelle di telefoni cellulari totali del Paese. È quanto emerge da un rapporto di settore della China Academy of Information and Communications Technology (Caict), un istituto di ricerca che fa capo al ministero dell'Industria e dell'Informatica, secondo il quale a novembre, le spedizioni di telefoni 5G della Cina ammontavano a 28,97 milioni di unità, denotando un aumento su base annua del 43,9%.

Il Caict ha precisato inoltre che il mese scorso le spedizioni totali di telefoni cellulari del mercato interno hanno superato 35,25 milioni di unità, con un'espansione del 19,2% su base annua.

Nello stesso mese, secondo l'istituto, sono stati lanciati in totale 15 nuovi modelli di telefono 5G.

Secondo il Caict, nei primi 11 mesi dell'anno, le spedizioni di telefoni 5G del Paese hanno totalizzato 239 milioni di unità, aumentando del 65,3% a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno e rappresentando il 75,3% delle spedizioni totali.

(ANSA-XINHUA).