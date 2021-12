Cina: 382 nuove partnership pubblico-provato

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 DIC - La Cina ha visto la registrazione di 382 nuovi progetti di partenariato pubblico-privato nei primi 11 mesi dell'anno: è quanto fa sapere la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, il principale organo di pianificazione economica del Paese. Secondo quest'ultimo, 144 progetti aggiunti durante il periodo erano collegati alla realizzazione di infrastrutture urbane, segnando il più grande aumento numerico di nuove iniziative tra tutti i settori.

Tra gennaio e novembre molti nuovi progetti di partenariato pubblico-privato sono emersi anche in settori come l'agricoltura, la silvicoltura, la conservazione delle risorse idriche, lo sviluppo sociale, i trasporti e la tutela ambientale.

Negli ultimi anni le autorità cinesi hanno esplorato la possibilità di finanziare le infrastrutture e le opere pubbliche attraverso questo genere di modelli, con l'obiettivo di ridurre i debiti del governo locale e offrire nuove opportunità al capitale privato. (ANSA-XINHUA).