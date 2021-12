Pechino 2022: copertura 5G completa in sito Yanqing

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - A meno di 50 giorni dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stata attuata presso il National Sliding Center e il National Alpine Skiing Center la copertura completa del segnale 5G. Le due sedi, situate nella zona di competizione di Yanqing, sono state predisposte per ospitare durante i giochi le gare di sci alpino, bob, skeleton e slittino.

Secondo China Unicom, un'azienda di telecomunicazioni leader in Cina nonché partner ufficiale dei relativi servizi durante i Giochi, più di 30 stazioni base 5G sono state installate presso le sedi al fine di garantire previsioni meteo in tempo reale, rilevamento di tempi e i punteggi e la copertura mediatica.

Yang Peng, vice direttore generale del dipartimento di rete di China Unicom Beijing, spiega che le condizioni meteorologiche giocano un ruolo fondamentale nello sci alpino, rendendo la raccolta di dati meteo per le previsioni in tempo reale supportata dal 5G una delle massime priorità per l'evento.

"La copertura 5G consente la trasmissione in tempo reale della velocità iniziale, della velocità istantanea e di altri dati sugli atleti in termini di cronometraggio e punteggio", afferma invece Zhang Jia, direttore dell'Ufficio dedicato alle Olimpiadi Invernali di China Unicom Beijing. Quest'ultimo ha aggiunto che anche l'assistenza medica a distanza, in caso di infortuni durante le Olimpiadi, può essere rafforzata dal 5G.

Le Olimpiadi invernali del 2022 si apriranno il 4 febbraio.

(ANSA-XINHUA).