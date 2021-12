Covid: 76 nuovi casi registrati in Cina in 24 ore

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - Ieri in Cina sono stati segnalati sono stati segnalati 76 nuovi casi di Covid-19, di cui 56 a trasmissione locale e 20 importati. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. Non si registrano nuovi decessi.

Il totale dei contagi confermati ufficialmente al 16 dicembre ha raggiunto così quota 100.076, con 1.556 pazienti ancora in terapia, 10 dei quali in condizioni gravi. Sono 4.636 le persone che hanno perso la vita per conseguenze dovute al virus.

