Cina: uccelli a rischio popolano riserva su Fiume Giallo

JINAN, 17 DIC - Il Fiume Giallo, il secondo corso d'acqua più lungo della Cina, altrimenti noto come 'fiume madre', attira sempre più volatili selvatici a stanziarsi in prossimità del suo delta, grazie ad una riserva naturale di 153.000 ettari realizzata in questa regione della provincia cinese dello Shandong. Le zone umide costituiscono oltre il 70% della sua area totale, rendendola un importante sito in cui gli uccelli migratori trascorrono la stagione invernale.

Zhao Yajie, un ricercatore della riserva, ha detto che quest'anno 324 cicogne bianche orientali, una specie di uccelli in pericolo, sono nate nella riserva. L'oasi naturale, aggiunge Zhao, ha assistito dal 2003, anno in cui i volatili hanno iniziato a nidificare e riprodursi nella zona, alla nascita di oltre 2.200 cicogne orientali.

Il numero di specie di uccelli nella riserva è raddoppiato passando dai 187 del 1992, l'anno dell'istituzione della riserva, a 371, come spiega Liu Jing, un funzionario che lavora nell'oasi.

Nell'area di conservazione vi è stata inoltre un'impennata nella popolazione dei gabbiani di Saunders, da quando la specie è stata individuata per la prima volta nella regione nel 1992.

Questi ultimi sono spesso considerati un indicatore dei cambiamenti ecologici delle zone umide a causa dei loro rigidi requisiti per quanto concerne i siti di riproduzione.

