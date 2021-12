Cina: oggetti d'oro trovati in tomba imperiale dinastia Han

(ANSA-XINHUA) - XI'AN, 17 DIC - Nella tomba di Bo Ji, madre dell'imperatore cinese Wendi della dinastia Han occidentale (202 a.C. - 25 d.C.), sono stati trovati oggetti d'oro con importanti motivi multiculturali.

La tomba era situata a circa 2.000 metri dal mausoleo dell'imperatore Wendi, che si trova nel villaggio di Jiangcun nella periferia orientale di Xi'an.

In alcune fosse sepolcrali intorno alla tomba, gli archeologi hanno rinvenuto diversi ornamenti d'oro e d'argento, figure di ceramica dipinta, carri d'oro, d'argento e di bronzo e statue di cavalli in oro, argento e bronzo.

Alcuni ornamenti d'oro presentano animali come cavalli e orsi, oltre a motivi esotici. Zhang Wanwan, assistente ricercatore presso l'istituto di Xi'an per la protezione dei reperti culturali e l'archeologia, ha spiegato che questo dimostra che durante la dinastia Han occidentale tra la civiltà agricola delle pianure centrali e la civiltà nomade c'erano già scambi e fusioni. (ANSA-XINHUA).