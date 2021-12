Cina: crescita Pil nel 2020 rivista a +2,2%

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 DIC - Il prodotto interno lordo della Cina nel 2020 è stato rivisto a 101.360 miliardi di yuan (circa 15.920 miliardi di dollari); è quanto mostrano i dati ufficiali odierni. Come mostra la verifica finale condotta dal National Bureau of Statistics (Nbs), l'importo denota una riduzione di 241,9 miliardi di yuan rispetto alla stima preliminare.

Secondo l'ente, a prezzi costanti, il Pil del 2020 è aumentato del 2,2% su base annua, più basso di 0,1 punti percentuali a confronto con la stima preliminare.

Secondo l'attuale sistema di contabilità economica nazionale, il prodotto interno lordo annuale della Cina passa attraverso due serie di conteggi. La prima consiste nel calcolo preliminare del Pil, che sarà poi revisionato in una fase di verifica finale basata sui dati statistici annuali, sui conti fiscali definitivi e sui registri amministrativi dipartimentali. (ANSA-XINHUA).