Auto: Bmw espanderà presenza nel mercato cinese

(ANSA-XINHUA) - SHENYANG, 17 DIC - La Bmw ha annunciato la sua strategia rinnovata per il mercato cinese che prevede l'apertura di tre impianti nuovi o aggiornati nel 2022. In una conferenza stampa, il Bmw Group China si è detto determinato a continuare la sua stretta cooperazione con l'industria automobilistica cinese, attribuendo importanza alle richieste di tale mercato nello sviluppo di nuovi prodotti.

"Ciò che muove la Cina oggi muoverà il mondo domani. È un luogo perfetto e un grande partner affinché il Bmw Group possa fare da guida nella trasformazione", ha detto Nicolas Peter, membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag responsabile delle finanze e degli affari cinesi.

"L'anno prossimo - ha aggiunto Peter - tre stabilimenti nuovi o aggiornati apriranno a Shenyang e Zhangjiagang e presto lanceremo il secondo veicolo elettrico a batteria (Bev) Bmw da Shenyang. Si tratta di una Serie 3 completamente elettrica, che rafforza ulteriormente la posizione della Cina come una delle tre principali basi di produzione di veicoli a nuova energia del Bmw Group nel mondo". (ANSA-XINHUA).