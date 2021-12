Medicina: Cina,nuova strategia terapeutica per steatoepatite

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - I ricercatori cinesi hanno sviluppato una strategia terapeutica 'con deviazione' che potrebbe aiutare ad alleviare i sintomi del fegato grasso in futuro.

I due documenti pubblicati uno dopo l'altro oggi sulla rivista Science Translational Medicine hanno riportato un nuovo meccanismo molecolare correlato alla steatoepatite non alcolica (Nash), una malattia epatica cronica prevalente che può causare cancro al fegato.

In passato, gli scienziati hanno cercato di progettare un inibitore Acc, enzima nel corpo umano conosciuto perché in grado di facilitare la sintesi dei grassi nelle cellule del fegato, una procedura che ha mostrato un effetto indesiderato che consiste nell'aumento del grasso nel sangue, stando allo studio.

Gli scienziati dell'Università di Wuhan, guidati dal professore di medicina Li Hongliang, hanno fatto un passo indietro e hanno scoperto che la formulazione di un gene chiamato Alox12 ha aumentato il livello di Acc.

Il team di ricerca ha identificato una piccola molecola in grado di disabilitare la proteina Alox12 nei topi e nei modelli di primati non umani e di conseguenza, capace di impedire il rilascio dell'enzima Acc.

Lo studio ha rivelato inoltre che il trattamento con la sostanza chimica ha efficacemente rallentato la progressione della malattia negli animali e non ha causato livelli eccessivi di lipidi. (ANSA-XINHUA).