Cina: scoperta antica città dinastia Shang nell'Henan

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 17 DIC - Un sito archeologico urbano risalente alla dinastia Shang (1600-1046 a.C.) è stato trovato nella provincia centrale cinese dell'Henan, dove recentemente sono state rinvenute più di due dozzine di tombe e un numero significativo di manufatti.

Situato nel villaggio di Taojiaying, città di Anyang, il complesso misura 560 metri da est a ovest e 330 metri da nord a sud. "Sulla base della configurazione del sito e degli oggetti rinvenuti, emerge che si trattava di un'importante città della media dinastia Shang", ha dichiarato Kong Deming, direttore dell'Anyang institute of cultural relics and archaeology.

Gli archeologi finora hanno scoperto 27 tombe e portato alla luce 172 frammenti di vari oggetti nel sito, tra cui oltre 70 pezzi di bronzo, armi e strumenti, così come ceramiche, manufatti in giada e in osso.

Oltre all'area di sepoltura, è stata scoperta una zona residenziale e lavorativa, dove sono stati rinvenuti forni, pozzi e fosse. A est del sito, gli archeologi hanno anche trovato una fortificazione ad anello lunga circa 330 metri da nord a sud e larga circa 300 metri da est a ovest, a indicare la natura difensiva del sito. (ANSA-XINHUA).