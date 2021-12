Cina: aumenta riciclaggio batterie auto elettriche

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 DIC - La Cina sta lavorando per stimolare il settore del riciclaggio delle batterie per far fronte all'aumento della dismissione delle vecchie batterie dei veicoli a nuova energia (Nev), la cui popolarità è cresciuta negli ultimi anni.

Il ministero cinese dell'Industria e dell'Informatica ha dichiarato che emetterà un nuovo regolamento per chiarire le responsabilità di supervisione dei dipartimenti nazionali e locali, insieme ai requisiti per il riciclaggio delle batterie, secondo lo Science and Technology Daily.

Gli ultimi dati della China Association of Automobile Manufacturers hanno mostrato che il volume complessivo delle vendite di Nev nel Paese nei primi 11 mesi di quest'anno è vicino a 3 milioni, pari al 12,7% del volume totale delle vendite di veicoli in Cina.

La vita di servizio delle batterie al litio, che si trovano nella maggioranza nei Nev, dura da cinque a otto anni, mentre la vita effettiva ha una durata da quattro a sei anni. La crescita delle vendite di Nev nel corso degli anni è stata accompagnata da un aumento del numero di batterie da riciclare.

