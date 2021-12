Pechino 2022: mostra a tema Olimpiadi a Shanghai

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 15 DIC - Una mostra dedicata alle Olimpiadi invernali di Pechino ha aperto oggi al Museo dello Sport di Shanghai, segnando i 50 giorni dall'apertura dei Giochi.

Alla cerimonia, un'opera d'arte in giada a tema olimpico è stata donata al museo. Il primo gruppo di visitatori sono stati alcuni studenti della East China University of Political Science and Law.

I 116 oggetti esposti illustrano gli eventi delle Olimpiadi invernali e le zone di gara di Pechino 2022. Un vero bob è stato trasportato alla mostra dalla zona di competizione di Yanqing.

"Lo sviluppo degli sport sulla neve a Shanghai seguirà due fasi. Prima incoraggeremo le persone a provare le discipline con i simulatori e poi ad abituarsi gradualmente all'ambiente naturale", ha dichiarato Yan Jiadong, presidente della Shanghai Ice & Snow Sports Association.

Secondo i dati aggiornati a ottobre 2021, Shanghai ha 13 piste di ghiaccio, 34 stazioni sciistiche al coperto e tre campi di curling con otto piste, con varie strutture per gli sport invernali in 13 distretti. (ANSA-XINHUA).