Cina: in calo trasporto aereo passeggeri e merci

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - L'industria dell'aviazione civile cinese ha registrato un ulteriore importante calo nel volume dei trasporti a novembre, come hanno mostrato i dati ufficiali di oggi.

Il mese scorso sono stati effettuati quasi 21,53 milioni di viaggi passeggeri in aereo, segnando un notevole calo del 51,5% rispetto a un anno fa. Lo ha reso noto la Civil Aviation Administration of China (Caac) in una conferenza stampa.

Il numero di viaggi corrisponde a circa il 40,6% di quello registrato nello stesso periodo del 2019, mentre il volume di posta e merci si è attestato a circa 606.000 tonnellate a novembre, in calo del 10,2% su base annua. (ANSA-XINHUA).