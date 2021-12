Cina: Gansu, produzione nuova energia 40 mld di kWh

(ANSA-XINHUA) - LANZHOU, 15 DIC - La produzione di nuova energia nella provincia del Gansu in Cina nordoccidentale ha superato quest'anno 40 miliardi di chilowattora, per la prima volta nella storia, secondo la State Grid Gansu Electric Power Company.

L'azienda ha affermato che tale valore rappresenta il 26% della produzione totale di elettricità nella provincia ed è equivalente a 16 milioni di tonnellate di carbone standard e quasi 40 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Con l'alto prezzo del carbone e l'insufficiente capacità di generazione di fornitura tradizionale di quest'anno, la nuova energia del Gansu riveste un ruolo significativo nel mantenere l'equilibrio tra l'offerta e la domanda in Cina centrale, ha aggiunto la società.

Il Gansu vanta ricche risorse di energia eolica e solare. Le statistiche mostrano che dal 2010, più di 300 imprese di produzione locali hanno avviato nuovi servizi legati a tale settore.

Ad oggi, la capacità installata della provincia di nuova energia collegata alla rete cinese ha raggiunto i 25,17 milioni di kilowatt, rappresentando il 43% del totale provinciale.

La capacità installata di nuova energia nel Gansu dovrebbe superare gli 80 milioni di kilowatt entro il 2025, con le fonti rinnovabili che occupano quasi il 65%, secondo la Commissione Provinciale per lo Sviluppo e la Riforma del Gansu.

(ANSA-XINHUA).