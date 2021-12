Cina: per le Olimpiadi un green channel per il forex

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 DIC - In Cina la State Administration of Foreign Exchange (Safe) ha dato la sua approvazione affinché Bank of China, il partner ufficiale delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, apra una serie di 'green channel' dedicati alle operazioni in valuta estera relative all'evento.

Il lancio di tali canali, precisa l'ente, agevolerebbe l'apertura di conti in valuta estera, il consumo personale su dispositivi mobili e altre operazioni forex relative alle Olimpiadi invernali.

Secondo quest'ultimo, il meccanismo coprirà anche il pagamento di bonus e la questione del rimborso delle tasse legate all'evento.

Safe, ha fatto sapere lo stesso ente, continuerà a facilitare le operazioni in valuta estera e a garantire la regolare organizzazione delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022.

(ANSA-XINHUA).