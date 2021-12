Cina-Europa: più di 6.000 treni merci via Horgos

(ANSA-XINHUA) - ÜRÜMQI, 14 DIC - Horgos, un interporto di frontiera nella regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale, ha gestito quest'anno oltre 6.000 treni merci Cina-Europa; la cifra, resa nota dalle autorità ferroviarie locali, è aggiornata alla data di oggi.

Dall'inizio del 2021, il numero di treni merci Cina-Europa amministrato dalla struttura ha superato quello del 2020 con una media quotidiana aumentata da 13 a 17 viaggi, portando il volume di merci gestito dallo snodo a 8,5 milioni di tonnellate, in aumento del 38,1% su base annua.

Il China Railway Urumqi Group Co., Ltd. ha attribuito la crescente popolarità del servizio Cina-Europa all'ingente volume di trasporto, ai prezzi ridotti, alla vastità della rete e alla stabilità.

Attualmente, gli itinerari che passano per Horgos sono 29 e collegano la Cina con 45 città e regioni di 22 Paesi.

Le principali merci trasportate che passano attraverso l'interporto interessano ben 200 categorie tra cui spiccano componenti meccanici, prodotti elettronici, indumenti, elettrodomestici e beni di prima necessità. (ANSA-XINHUA).