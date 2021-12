Pechino 2022: in Cina scoppia passione per sport invernali

(ANSA-XINHUA) - NANCHINO, 13 DIC - Con l'avvicinarsi di Pechino 2022, gli sport invernali stanno acquisendo una sempre maggiore popolarità nella provincia cinese orientale dello Jiangsu, dove sono stati costruiti 45 impianti dedicati a queste discipline, per una copertura totale di 553.200 metri quadrati.

La pista di pattinaggio del Nanjing Olympic Stadium ha assistito negli ultimi anni ad un netto aumento dei visitatori.

"Dal 2018, gli ospiti sono aumentati di circa il 30% all'anno", afferma Yuan Jun, responsabile del club degli sport sul ghiaccio dello stadio.

Secondo le statistiche, quest'ultimo riceve al momento circa 50.000 appassionati e 40.000 allievi ogni anno, con una media di 400 visitatori al giorno durante il fine settimana.

In questi anni sono molte le strutture per gli sport invernali, come il Nanjing Olympic, che stanno sorgendo nello Jiangsu, in tutte le 13 città della provincia. Alcune di queste, come Xuzhou, Changzhou e Huaian hanno persino realizzato stazioni sciistiche in luoghi panoramici.

Per accendere la passione dei suoi abitanti verso gli sport invernali, lo Jiangsu ha emesso per quattro anni consecutivi appositi voucher dedicati ai fruitori di tali attività e quest'anno ne sono stati erogati per quasi cinque milioni di yuan (circa 786.000 mila dollari). (ANSA-XINHUA).