Cina: da Guangzhou il primo treno merci per l'Asia centrale

(ANSA-XINHUA) - CANTON, 13 DIC - Un treno merci con a bordo 100 container è partito sabato dal porto di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, alla volta di Alma Ata in Kazakistan.

Il treno, che trasporta merci, tra cui elettrodomestici, prodotti hardware e beni di prima necessità quotidiana, per un valore pari a 1,7 milioni di dollari, dovrebbe giungere al porto di Horgos, al confine con il Kazakistan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale, nell'arco di sette giorni. Sarà poi necessaria un'ulteriore settimana affinché il treno raggiunga le destinazioni dell'Asia centrale.

Questo treno ha l'obiettivo di implementare l'efficienza del trasporto merci internazionale, riducendone i costi e ampliando il canale di trasporto logistico verso occidente, dal Guangzhou all'Asia centrale.

Dall'avvio del servizio del treno merci Cina-Europa dall'interporto del Guangzhou nell'aprile di questo anno, ad ora sono state lanciate 10 tratte internazionali, di cui nove per il percorso Cina-Europa ed una nell'Asia centrale, trasportando oltre 1.000 Teu di beni.

L'offerta di merci è stata inoltre ampliata dai prodotti elettronici alle materie prime industriali, all'abbigliamento e agli elettrodomestici. (ANSA-XINHUA).