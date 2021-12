A Pechino La Bohème degli studenti di canto cinesi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 DIC - Gli studenti cinesi del prestigioso Central Conservatory of Music (Ccom) hanno messo in scena l'opera italiana 'La Bohème' a Pechino ieri sera e oggi.

I cantanti d'opera comprendevano studenti di dottorato, master e laureandi del Dipartimento di Canto e Opera della scuola, guidati dal musicista italiano Marco Bellei come direttore d'orchestra e dal professore associato del Ccom, Wang Hui, come regista.

"Provare l'opera è di grande importanza per far progredire la pratica dell'insegnamento della musica vocale", ha dichiarato Yu Feng, presidente del Ccom, e "La Bohème è l'emblema del famoso compositore Giacomo Puccini e un classico della storia dell'opera". (ANSA-XINHUA).