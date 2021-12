Cinema: 'Schemes in Antiques' in testa al box office in Cina

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - Il film d'avventura cinese 'Schemes in Antiques' ieri è rimasto in cima alla classifica del box office nazionale, secondo i dati del China Movie Data Information Network.

Nella giornata di ieri, 'Schemes in Antiques' ha guadagnato oltre 40 milioni di yuan (circa 6,3 milioni di dollari), rappresentando quasi il 40% del totale degli incassi della giornata.

La commedia nazionale 'Be Somebody' si è posizionata al secondo posto nella classifica del box office, guadagnando ieri circa 28,6 milioni di yuan , seguita dal film romantico 'Good Night Beijing', che ha incassato circa 8,9 milioni di yuan nel suo secondo giorno di proiezione. (ANSA-XINHUA).