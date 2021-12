Cina: tutela del panda gigante favorisce specie rare

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 12 DIC - Pingwu, nel nord del Sichuan, è famosa per essere la casa di un gran numero di panda giganti selvatici: grazie alla chiusura delle miniere, al ripristino della vegetazione, al divieto di bracconaggio illegale e a tutti gli interventi di protezione del parco messi in atto dalle autorità cinesi non solo è diminuito il pericolo di estinzione per questi esemplari, ma la regione si sta trasformando in un santuario per altre specie rare.

Durante la scorsa stagione estiva, a Pingwu sono stati fotografati da cinque diverse telecamere a infrarossi i leopardi delle nevi a un'altitudine di circa 4.200 metri, lasciando di stucco molti scienziati della fauna selvatica.

"Il filmato ha confermato che la distribuzione del predatore nelle montagne sud-occidentali della Cina si è espansa verso est", ha dichiarato Yang Yi, responsabile senior della comunicazione del World Wildlife Fund.

La quarta indagine nazionale sui panda giganti nel 2015 ha rilevato che in Cina c'erano 1.864 panda giganti selvatici, di cui 335 proprio a Pingwu.

Di conseguenza, oltre la metà della superficie della contea è diventata parte del Giant Panda National Park, che ha un'area complessiva di 22.000 km quadrati e attraversa le province di Sichuan, Shaanxi e Gansu. Si tratta di uno dei cinque parchi nazionali che la Cina ha istituito a ottobre, dopo un periodo di prova di quattro anni. (ANSA-XINHUA).