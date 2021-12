Cina: rilasciate oltre 63 mln di patenti digitali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - Più di 63 milioni di persone in Cina hanno ottenuto la patente digitale attraverso un'applicazione mobile. Lo ha riferito il Ministero della Pubblica Sicurezza mentre la Cina sta introducendo la pratica in tutto il Paese.

Solo nella giornata di ieri, sono state rilasciate più di 3,9 milioni di patenti elettroniche.

Le patenti digitali sono valide in tutta la nazione, con un ampio impiego nel trasporto di passeggeri e merci, nel noleggio di veicoli e nei servizi assicurativi. Il ministero ha sottolineato una maggiore efficienza nell'applicazione della legge e nei servizi di controllo del traffico, per cui i conducenti ora possono presentare le proprie patenti elettroniche come documento valido durante i controlli.

La Cina ha iniziato il primo settembre scorso a rilasciare le patenti digitali in un primo gruppo di 28 città, tra cui Pechino, Shanghai e Guangzhou. (ANSA-XINHUA).