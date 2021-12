Covid: Cina, 78 infezioni locali nello Zhejiang

(ANSA-XINHUA) - HANGZHOU, 10 DIC - In Cina la provincia orientale dello Zhejiang ha registrato 37 casi confermati di Covid-19 e 41 casi asintomatici tra la giornata di domenica e le 15:00 di oggi nell'ambito dell'ultima recrudescenza.

Durante una conferenza stampa odierna, le autorità locali hanno precisato che tutti i casi locali sono stati segnalati nelle città di Ningbo, Shaoxing e Hangzhou, che hanno imposto restrizioni per impedure una ulteriore diffusione del virus.

Cinque invece sono i contagi registrati a Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia interna, il cui focolaio ha finora riportato 512 casi.

Ieri in tutta la Cina continentale erano stati segnalati 37 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale oltre a 26 nuovi casi importati, ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Non sono emersi nuovi casi sospetti né vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 9 dicembre ha raggiunto quota 99.517, con 1.222 pazienti ancora in terapia, 29 dei quali in condizioni gravi. (ANSA-XINHUA).