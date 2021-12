Cina: studio, vendite e-commerce a 2.000 mld dlr entro 2025

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 DIC - Il crescente mercato cinese dell'e-commerce dovrebbe raggiungere un volume di vendite di quasi 2.000 miliardi di dollari entro il 2025, secondo un rapporto sui megatrend digitali pubblicato da FedEx Express.

Secondo quest'ultimo, la Cina, il più grande mercato di e-commerce del mondo, sta abbracciando megatrend significativi legati alla digitalizzazione insieme alla sua crescita socio-economica.

Tali megatrend del settore e-commerce cinese si articolano in un'esperienza d'acquisto diversificata, modalità d'acquisto reinventate, città e case smart, consumatori connessi, frontiere di mercato in movimento, economia di condivisione e tempo di acquisto.

Il Covid-19 è stato un catalizzatore per la crescita dell'e-commerce in tutto il mondo e si prevede che nei prossimi cinque anni questo crescerà a una media del 47% a livello globale. Nel rapporto si legge che il mercato asiatico è in testa con il 51%, seguito da Europa e Nord America.

"Le prospettive promettenti creano grandi opportunità di crescita per le aziende che si occupano di logistica", secondo Kawal Preet, presidente di FedEx Express per l'area Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa. (ANSA-XINHUA).