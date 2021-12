Cina: inaugurata ferrovia ad alta velocità Ganzhou-Shenzhen

(ANSA-XINHUA) - NANCHANG, 10 DIC - Questa mattina un 'treno proiettile' è partito da Ganzhou, nella provincia dello Jiangxi nella Cina orientale, verso la metropoli meridionale di Shenzhen, segnando l'inizio delle operazioni ufficiali della nuova linea ferroviaria ad alta velocità.

La rotta superveloce Ganzhou-Shenzhen, con una lunghezza totale di 434 km e progettata per velocità di 350 km all'ora, accorcia l'attuale viaggio in treno di più di cinque ore fino a un'ora e 49 minuti alla massima velocità.

La linea con 13 stazioni è collegata all'arteria nord-sud Pechino-Hong Kong. Il lancio di questa rotta ha finalmente permesso a Ganzhou di avere un collegamento ferroviario ad alta velocità con la vicina provincia del Guangdong.

Oggi la città è diventata un hub per i trasporti ferroviari, stradali e marittimi lungo il fiume Yangtze, lanciando 19 rotte di treni merci, che collegano 26 città in 11 Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road. (ANSA-XINHUA).