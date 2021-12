Cina: banca midollo osseo raccoglie 12.400 donazioni contro

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 DIC - Il Marrow Donor Program cinese ad oggi ha facilitato 12.437 donazioni di cellule staminali ematopoietiche (Cse) e ha quasi 3 milioni di donatori volontari registrati nel suo database.

Secondo il programma, attualmente sono cinque le donazioni di Cse fatte in media ogni giorno per curare malattie del sangue come la leucemia.

Oggi ricorre il 20° anniversario del lancio ufficiale del Marrow Donor Program cinese, un'organizzazione non-profit affiliata alla Croce Rossa cinese. (ANSA-XINHUA).