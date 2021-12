In Cina i nuovi prestiti in yuan toccano i 200 mld dollari

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - In Cina i nuovi prestiti denominati in yuan hanno totalizzato 1.270 miliardi di yuan (circa 200 miliardi di dollari) il mese scorso, in calo di 160,5 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati della banca centrale cinese pubblicati oggi.

L'M2, un indicatore generale dell'offerta di denaro che riguarda i contanti in circolazione e tutti i depositi, è aumentato dell'8,5% su base annua fino a raggiungere 235.600 miliardi di yuan alla fine di novembre, secondo la People's Bank of China.

Il tasso di crescita era di 0,2 punti percentuali inferiore alla cifra registrata alla fine di ottobre, ed era di 2,2 punti percentuali inferiore rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno scorso.

L'M1, che riguarda il contante in circolazione più i depositi a vista, era di 63.750 miliardi di yuan alla fine di novembre, in aumento del 3% su base annua.

L'M0, la quantità di contanti in circolazione, è salito del 7,2% rispetto a un anno fa, fino a raggiungere 8.740 miliardi di yuan alla fine del mese scorso. (ANSA-XINHUA).