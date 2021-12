Cina: da Hefei partito treno merci numero 2.000 per l'Europa

(ANSA-XINHUA) - HEFEI, 09 DIC - Un treno merci Cina-Europa è partito ieri da Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell'Anhui, in direzione della città russa di Vorsino, a una sessantina di chilometri a sud-ovest di Mosca, segnando il viaggio numero 2.000 dall'avvio del servizio nel 2014.

Il convoglio trasportava 100 container da venti piedi equivalenti con a bordo frigoriferi e altri elettrodomestici.

Il servizio di treno merci Cina-Europa di Hefei si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, con una portata operativa che è passata da meno di 200 treni in tre anni a oltre 600 in un anno.

L'attività del servizio è cresciuta passando da una frequenza di uno o due treni al mese a 12-15 a settimana. (ANSA-XINHUA).