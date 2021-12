Cina:record dei corrieri, consegnati 100 mld pacchi nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 08 DIC - Il settore cinese dei corrieri quest'anno ha stabilito un nuovo record gestendo, ad oggi, oltre 100 miliardi di pacchi e totalizzando la cifra più alta al mondo per l'ottavo anno consecutivo; lo ha fatto sapere lo State Post Bureau.

Secondo Chen Kai, un funzionario dell'ente, il settore ha contribuito al volume record delle vendite al dettaglio online, dei prodotti agricoli e del commercio elettronico transfrontaliero, insieme alla produzione industriale.

Chen ha inoltre precisato che i servizi di corriere hanno raggiunto quasi tutte le città della Cina e si stanno rapidamente estendendo ai villaggi, contribuendo ad aggiungere oltre 200.000 posti di lavoro ogni anno.

Le consegne da e verso le zone rurali sono aumentate nel 2021, riflettendo il ruolo crescente del settore nell'agevolare la circolazione economica e la rivitalizzazione rurale. Ogni giorno circa 100 milioni di pacchi vengono inviati in queste aree, mentre i prodotti agricoli vengono spediti alle famiglie residenti nelle aree urbane.

Attualmente, secondo lo State Post Bureau, la Cina ha otto aziende che forniscono servizi di consegna quotate in borsa, di cui tre gestiscono oltre 10 miliardi di pacchi e incassano oltre 100 miliardi di yuan (circa 15,7 miliardi di dollari) all'anno.

