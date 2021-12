Cina: trovato fossile panda gigante di 100.000 anni

(ANSA-XINHUA) - GUIYANG, 08 DIC - Un fossile di panda gigante risalente a oltre 100.000 anni fa è stato scoperto nel sistema di grotte più lungo dell'Asia, situato nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou; è quanto reso noto oggi dai ricercatori dell'Institute of Mountain Resources che fa capo alla Guizhou Academy of Sciences.

Questi ultimi hanno rinvenuto due fossili della specie nelle caverne Shuanghe, presso la città di Zunyi. Con l'aiuto delle tecnologie di datazione basate sullo smalto dentale è emerso che uno dei fossili appartiene a un panda gigante vissuto circa 102.000 anni fa mentre l'altro è probabile che sia stato presente sul pianeta circa 49.000 anni fa.

È raro scoprire fossili di panda gigante così ben conservati in qualsiasi luogo, ha spiegato Wang Deyuan, assistente ricercatore presso l'istituto.

Quello delle caverne Shuanghe era un habitat adatto ai panda giganti all'epoca, grazie alla sua complessa struttura interna e alle varie cavità collegate in serie. Nel sito sono stati riportati alla luce finora quasi 30 fossili di panda gigante.

(ANSA-XINHUA).