Cina desalinizza oltre 1,65 mln tonnellate acqua al giorno

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 08 DIC - A fine 2020 la Cina disponeva di 135 impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare, con una produzione giornaliera di acqua dolce che raggiunge più di 1,65 milioni di tonnellate: è quanto emerso da un rapporto annuale del ministro delle Risorse Naturali. Nel 2020 sono stati completati 14 nuovi progetti di desalinizzazione.

Tutti i 135 progetti sono distribuiti in varie città costiere e isole soggette a gravi carenze d'acqua. Tra questi, 40 hanno la capacità di produrre giornalmente 10.000 tonnellate o più di acqua dolce.

L'acqua dolce prodotta da tali impianti è usata principalmente per le industrie ad alto consumo idrico come quella della produzione di elettricità, la petrolchimica e la siderurgica, e anche per il consumo domestico nelle zone insulari e nelle città costiere, tra cui Qingdao.

Secondo il rapporto, nel 2020 la Cina ha utilizzato 169,81 miliardi di tonnellate di acqua di mare come refrigerante nella produzione di energia nucleare e termica, nell'industria siderurgica e in quella petrolchimica, con un aumento di 21,2 miliardi di tonnellate rispetto al 2019. (ANSA-XINHUA).