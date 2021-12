Cina sosterrà funzionamento aeroporti piccoli e medi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 DIC - La Cina intende investire per mantenere in funzione gli aeroporti civili piccoli e medi, una parte integrante dell'infrastruttura pubblica, molti dei quali sono oggi in difficoltà. In base a quanto comunicato dalla Amministrazione per l'aviazione civile (Caac), l'ente implementerà politiche continue di supporto e fornirà sussidi agli scali con un flusso annuale di passeggeri inferiore ai 2 milioni.

Le politiche e le sovvenzioni di sostegno contribuiranno ad assicurare il funzionamento sicuro, regolare e persistente degli aeroscali, in particolare di quelli situati nelle regioni remote e di frontiera con trasporti svantaggiosi.

Gli aeroporti piccoli e medi svolgono un ruolo chiave nel facilitare i viaggi, sostenendo lo sviluppo economico e fornendo un salvataggio di emergenza. Tuttavia, la maggior parte di questi ha difficoltà a rimanere in attività a causa delle loro dimensioni ridotte e della pandemia.

Alla fine del 2020, il numero totale di aeroscali certificati per il trasporto civile e di aeroporti generali in Cina era rispettivamente di 241 e 313. (ANSA-XINHUA).