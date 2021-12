'Possibile' equipaggio Cina su luna prima del 2030

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 06 DIC - È "del tutto possibile" che la Cina esegua un atterraggio lunare con equipaggio prima del 2030. Lo ha dichiarato uno scienziato cinese tra i massimi esperti nell'esplorazione dello spazio profondo.

"Personalmente penso che finché la ricerca tecnologica per l'atterraggio sulla Luna con equipaggio continua, e finché il Paese sarà determinato (a raggiungere l'obiettivo), è del tutto possibile che la Cina faccia atterrare persone sulla Luna prima del 2030", ha detto Ye Peijian in una recente intervista con l'emittente statale Cctv.

Capo progettista della prima sonda lunare cinese Chang'e-1 e accademico dell'Accademia delle Scienze cinese, Ye ha osservato che l'esplorazione dello spazio non è solo una questione di scienza, ma anche un evento legato al futuro di una nazione.

"I Paesi che possono essere leader nella tecnologia spaziale hanno tecniche avanzate in vari campi. A sua volta quella spaziale può alimentare le tecnologie sotto altri aspetti", ha aggiunto Ye.

L'anno scorso la missione cinese Chang'e-5 ha recuperato campioni lunari del peso di circa 1.731 grammi. Sono stati i primi campioni lunari riportati sulla Terra in oltre 40 anni.

Dopo aver analizzato i campioni, i ricercatori cinesi a ottobre hanno annunciato di aver datato la roccia lunare più giovane a circa 2 miliardi di anni di età, estendendo la "vita" del vulcanismo lunare 800-900 milioni di anni più a lungo di quanto precedentemente noto.

Ye ha spiegato che tale scoperta sulla storia della Luna è l'ultimo esempio degli sforzi della Cina per migliorare il suo status nella comunità internazionale.

Dopo aver ricordato che il suo team ha già lavorato sulla ricerca nell'ambito degli asteroidi, Ye ha aggiunto che dopo la Luna e Marte, il prossimo obiettivo della Cina nell'esplorazione dello spazio profondo potrebbe essere una missione sugli asteroidi. (ANSA-XINHUA).