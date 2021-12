Cina scopre contrabbando di corna di un'antilope protetta

(ANSA-XINHUA) - JINAN, 05 DIC - La dogana di Qingdao, nella provincia di Shandong della Cina orientale, ha reso noto di aver intercettato sei unità di corna di antilope Saiga, una specie in pericolo di estinzione e altri prodotti correlati.

I funzionari doganali hanno rilevato immagini anormali durante la scansione a raggi X di due consegne in entrata, che sono stati dichiarati come 'regali'. Dopo un'ulteriore ispezione, sono state trovate un paio di corna di antilope in un pacco e altre due, insieme a un coltello di pietra decorato con un corno, sono stati recuperati in un'altra spedizione. I doganieri hanno poi trovato un corno di antilope Saiga anche a casa del sospetto, contro cui sono state avviate misure coercitive penali, con ulteriori pene previste.

L'antilope Saiga, un animale selvatico protetto di prima classe in Cina, rientra nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di fauna e flora selvatiche. (ANSA-XINHUA).