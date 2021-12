Cina: mercato Internet delle cose a 300 mld dollari nel 2025

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 DIC - Il mercato cinese dell'Internet delle Cose (Internet of Things o IoT) dovrebbe superare i 300 miliardi di dollari nel 2025. Questo è quanto emerso da un rapporto pubblicato dalla società di ricerca International Data Corporation (Idc). Secondo lo studio di settore, la cifra rappresenterà circa il 26,1% del volume totale del mercato IoT globale.

Nei prossimi cinque anni, la spesa della Cina per software, servizi e hardware manterrà una crescita costante, con la spesa per questi ultimi componenti che farà la parte del leone durante il periodo in esame, come prevede il rapporto.

In base al documento, l'Internet dei veicoli, la misurazione intelligente, i sistemi di smart home e i terminali indossabili vedranno un rapido aumento, grazie alla costruzione di infrastrutture come il 5G.

Quest'anno la spesa per l'IoT nel mondo raggiungerà i 754 miliardi di dollari, mentre nel 2025 arriverà a quota 1.200 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto dell'11,4% tra il 2021 e il 2025. (ANSA-XINHUA).