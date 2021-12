Covid: 75 casi locali in Cina in 24 ore

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 DIC - Ieri in Cina sono stati segnalati 75 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. Dei nuovi contagi, 61 sono emersi nella Mongolia Interna, 5 nell'Heilongjiang e 4 per provincia nell'Hebei e nello Yunnan e uno nel Guangdong. La commissione ha anche riferito di 15 nuovi casi importati in quattro suddivisioni a livello provinciale. Non sono stati segnalati nuovi decessi.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 3 dicembre ha raggiunto quota 99.083 e i morti sono stati 4.636.

(ANSA-XINHUA).