Cina inaugura due nuove linee ferroviarie ad alta velocità

(ANSA-XINHUA) - HARBIN, 04 DIC - Due nuove linee ferroviarie ad alta velocità saranno operative in Cina da lunedì. La prima, di 372 chilometri, collegherà le città di Mudanjiang e Jiamusi nella provincia nordorientale cinese dell'Heilongjiang e sarà la ferrovia ad alta velocità più a oriente del Paese con convogli che viaggeranno a 250 chilometri orari, secondo quanto ha fatto sapere la China Railway Harbin Group Co. Da parte sua il China State Railway Group Co. ha annunciato che l'altra linea, la Zhangjiajie-Jishou-Huaihua nella provincia centrale dell'Hunan, avrà una lunghezza di 245 chilometri e vedrà i convogli viaggiare fino a 350 chilometri orari.

La Cina detiene il primato mondiale delle linee ad alta velocità, con l'intera rete che a fine 2020 era arrivata a 37.900 chilometri. (ANSA-XINHUA).