Il colosso cinese di ride-hailing Didi lascia Wall Street

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 DIC - DiDi Chuxing, una società cinese di ride-hailing, cioè di noleggio di auto con conducente, ha annunciato oggi di aver avviato i lavori per il delisting dal New York Stock Exchange (Nyse) e si sta preparando per la quotazione a Hong Kong.

La società, quotata a Wall Street con la sigla 'Didi', aveva iniziato l'attività di trading nella Borsa il 30 giugno.

