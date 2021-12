Cina: nel Gansu case e reperti dell'antica cultura Yangshao

(ANSA-XINHUA) - LANZHOU, 03 DIC - I resti di oltre 100 abitazioni e un gran numero di reperti riconducibili alla cultura di Yangshao sono stati rinvenuti presso alcune rovine nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu, che si ritiene risalgano a circa 5.600-6.100 anni fa.

Gli scavi, iniziati in aprile sono attualmente in corso nella contea di Zhangjiachuan, nella città di Tianshui. Le case erano costruite intorno a una piazza centrale mentre alla periferia dell'antico sito sono stati rinvenuti tre fossati ad anello.

In più, sono stati portati alla luce strumenti in pietra, ceramiche, fossili di piante e ossa di animali oltre a un grande granaio con un volume di quasi 60 metri cubi individuato vicino al centro del sito. Si ritiene che questo sia il più grande granaio singolo e ben conservato scoperto finora, risalente al periodo della cultura di Yangshao.

Secondo gli esperti i nuovi ritrovamenti rafforzano ancora una volta il ruolo dell'altopiano del Loess nella cultura di Yangshao.

Quest'ultima, che ha avuto origine intorno al corso medio del Fiume Giallo, è considerata una corrente importante della civiltà cinese ed è ampiamente nota per la sua tecnica avanzata di fabbricazione della ceramica. (ANSA-XINHUA).