Al via China Sporting Goods & Equipment Import Expo

(ANSA-XINHUA) - HAIKOU, 04 DIC - La 2021 China (Hainan) Sporting Goods and Equipment Import Expo ha aperto oggi le sue porte ad Haikou, capoluogo della provincia cinese meridionale di Hainan, attirando circa 300 imprese e associazioni dalla Cina e dall'estero con l'obiettivo di presentare i propri prodotti.

Alla fiera che durerà fino al 5 dicembre i marchi internazionali importati, quelli di joint venture sino-estere e quelli nazionali rappresentano ciascuno un terzo dei prodotti totali.

Sun Ying, alto funzionario del governo provinciale di Hainan, ha comunicato che la provincia farà del proprio meglio per tenere un maggior numero di eventi sportivi e punterà a diventare una base di allenamento per gli sport cinesi.

