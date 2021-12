La Cina inaugura rotta voli cargo Zhengzhou-Londra

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 02 DIC - La Cina ha inaugurato una nuova rotta aerea cargo per trasporto merci che collega Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale dell'Henan, e Londra, fanno sapere le autorità aeroportuali locali.

L'Henan Province Airport Group ha comunicato che il volo charter express JD127 con a bordo circa 33 tonnellate di beni di e-commerce transfrontaliero, tra cui capi di abbigliamento, accessori, decorazioni per le festività e tazze thermos, è decollato ieri da Zhengzhou, inaugurando in questo modo la tratta.

La Beijing Capital Airlines ha in programma di operare tre voli settimanali tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.

Nonostante la pandemia, infatti, Zhengzhou ha notato un aumento in termini di trasporto merci nel 2021, aprendo nuove rotte verso città quali Atene e Londra.

Nei primi 11 mesi di quest'anno, l'aeroporto di Zhengzhou ha gestito 635.000 tonnellate di beni e posta, con un incremento dell'11,9% rispetto all'anno precedente, incluse 492.000 tonnellate di merci internazionali. (ANSA-XINHUA).