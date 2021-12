In Cina è stagione inondazioni da ghiaccio del Fiume Giallo

(ANSA-XINHUA) - JINAN, 02 DIC - Il corso inferiore del Fiume Giallo, il secondo più lungo della Cina, è entrato ieri nella stagione delle inondazioni da ghiaccio. Lo ha reso noto lo Yellow River Shandong Bureau.

L'ufficio ha dichiarato che saranno organizzate riunioni settimanali per analizzare e prevedere gli scenarie che alle contee e alle città lungo è stato ordinato il fiume di rivedere e migliorare le misure precauzionali in base all'evolversi della situazione.

In totale, secondo l'ufficio sono state mobilitate 354.000 persone che prenderanno parte alle attività di controllo del ghiaccio.

Le inondazioni da ghiaccio sono un evento comune nel fiume Giallo all'inizio dell'inverno e della primavera, quando le temperature variabili causano gelate e scongelamenti.

I flussi che bloccano il canale possono danneggiare o inondare gli argini del fiume.

Il Fiume Giallo, che misura 5.464 km di lunghezza, ha origine nella provincia del Qinghai e scorre attraverso Sichuan, Gansu, Ningxia, Mongolia interna, Shaanxi, Shanxi e Henan, prima di passare attraverso lo Shandong e sfociare nel Mare di Bohai.

(ANSA-XINHUA).